Самый быстрый "Наполеон" к Новому году: успеете за 15 минут

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Само слово "выпечка" у нас невольно ассоциируется с чем-то трудоемким: разогрев духовки, ожидание, использование всяких дополнительных формочек для запекания... А чего стоит одно замешивание теста, которое не у всех получается идеальным!
Хитом последних лет в кулинарии стали "ленивые" десерты – пирожные и торты без выпечки. Вместо коржей используют печенье, а вместо сложных кремов – простые сливочные или творожные.
Такие десерты позволяют любителю приготовить праздничный торт всего за 15 минут! При этом вы можете контролировать количество сахара в креме, добавляя стевию.
Попробуйте "Ленивый Наполеон" к столу на Новый год:
– Сварите крем из яиц, молока, муки и сахара
– Выложите в форму слои печенья и остывшего крема
– Украсьте верх крошкой из печенья
Вот вам и готов простой, но очень вкусный десерт к праздничному столу! А при желании можно добавить внутрь вареную сгущенку, цукаты, орехи.
Этот рецепт спасет, если вдруг не хватит покупного торта к чаю. Попробуйте, не пожалеете!
Ранее мы сообщали рецепт самого быстрого торта за три минуты.
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