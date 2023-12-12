Самый быстрый "Наполеон" к Новому году: успеете за 15 минут

Этот рецепт под силу даже самым неопытным хозяйкам

Само слово "выпечка" у нас невольно ассоциируется с чем-то трудоемким: разогрев духовки, ожидание, использование всяких дополнительных формочек для запекания... А чего стоит одно замешивание теста, которое не у всех получается идеальным!

Хитом последних лет в кулинарии стали "ленивые" десерты – пирожные и торты без выпечки. Вместо коржей используют печенье, а вместо сложных кремов – простые сливочные или творожные.

Такие десерты позволяют любителю приготовить праздничный торт всего за 15 минут! При этом вы можете контролировать количество сахара в креме, добавляя стевию.

Попробуйте "Ленивый Наполеон" к столу на Новый год:

– Сварите крем из яиц, молока, муки и сахара

– Выложите в форму слои печенья и остывшего крема

– Украсьте верх крошкой из печенья

Вот вам и готов простой, но очень вкусный десерт к праздничному столу! А при желании можно добавить внутрь вареную сгущенку, цукаты, орехи.

Этот рецепт спасет, если вдруг не хватит покупного торта к чаю. Попробуйте, не пожалеете!

Ранее мы сообщали рецепт самого быстрого торта за три минуты.