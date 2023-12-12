Изумительно нежный вкус: лучший морской салат с кальмарами на Новый год

С таким блюдом вы точно превзойдете себя

На новогодние праздники принято готовить уже надоевшие всем "Оливье" с "Сельдью под шубой". На этот раз предлагаем вам рецепт салата "Морского", который точно притянет к себе всех за столом. Поверьте, от него просто невозможно оторваться.

Ингредиенты

Кальмары – 700 граммов;

Огурцы – 2 шт;

Куриные яйца – 4 шт;

Груша – 2 шт;

Сыр – 100 граммов;

Петрушка и майонез – по вкусу.

Способ приготовления

1. Отвариваем до готовности яйца и приступаем к чистке. Кипятим воду, бросаем щепотку соли и варим кальмара. Филе варится всего три минуты. Далее его необходимо остудить и нарезать тонкими слайсами.

2. Таким же образом нарезаем груши, яйца, сыр и огурцы. Измельчаем петрушку.

3. Хорошо все заправляем майонезом и перемешиваем. Салату достаточно постоять в холодильнике пару часов – после этого достаем и украшаем петрушкой.

Приятного аппетита!

В предстоящем году экспериментировать с готовкой крайне важно. С 13 декабря по 1 января Меркурий будет ретроградным. Как пишет "Радио 1", крайне важно подходить к экспериментам с продуманным и взвешенным подходом. Никогда не полагайтесь на классическое "авось" – пробуйте то, чем пытаетесь покорить вкусовые рецепторы близких. Холодец с якутским салатом "Индигирки", кстати, попали в рейтинг "худших блюд в мире" в TasteAtlas, передает телеканал "360".