Просто обалденный мясной салат для мужчин на Новый год: гости будут в восторге

Просто обалденный мясной салат для мужчин на Новый год: гости будут в восторге
Фото: кадр из youtube.com
продолжениеЭта бомбическая закуска на новогоднем столе шокирует гостей: вкусно и полезно
Вот чем можно покорить желудок

"Утро" продолжает делиться рецептами салатов на Новый год, о которых уже думает каждая домохозяйка. На этот раз предлагаем салат, который точно покорит всех мужчин, собравшихся за новогодним столом. 

Ингредиенты

Нам потребуется минимум сто граммов свинины, три маринованных огурца, фасоль консервированная в банке, три куриных яйца, репчатый лук – 1 луковица, три столовые ложки растительного масла, пара столовых ложек майонеза, соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления

1. Начинаем с мяса: отвариваем свинину в воде, куда сразу же добавляем щепотку соли с горошком перца и лавровым лицом. Варим до готовности. По желанию можно запечь мясо вместо варки.

2. Варим вкрутую яйца, остужаем и чистим. Начищаем репчатый лук, нарезаем мелкими кубиками и пассируем до того самого золотистого цвета.

3. Все нарезаем – мясо и маринованные огурцы с яйцами. После этого добавляем все ингредиенты в салатник, солим и приправляем перцем, а затем – выкладываем заправку из майонеза. Кто-то подает в общем салатнике, кто-то выкладывает в кольцо. Посыпаем по желанию растертым желтком.

Приятного аппетита!

В таком блюде немало белков, которые окажутся на новогоднем столе совсем не лишними. Поверьте, мужчины оценят такое блюдо по достоинству.

А ранее "Утро" делилось рецептом нежного салата с ананасами.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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