Три ингредиента и бомбический вкус: рецепт закусочного салата на Новый год

Ароматное блюдо готовится несколько минут

До Нового 2024 года Зеленого дракона остались считанные недели. В традициях российских хозяек – заранее готовиться к главному торжеству года. В семьях с начала декабря продумывают и составляют меню праздничного стола. Чем больше разнообразных блюд приготовят к новогодней ночи, тем богаче, по приметам, будет следующий год.



Отличным вариантом дополнить новогоднее меню станет выбор простого закусочного салата, который выглядит эффектно, готовится в три счета и отлично подходит в качестве закуски для крепких спиртных напитков. На приготовление ароматного блюда уйдет несколько минут и потребуется всего три основных ингредиента: горошек, лук и соленые огурчики.





Ингредиенты



Пошаговый рецепт приготовления