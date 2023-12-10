Царский салат с копченой курицей и орехами: вот что поразит гостей на Новый год

Царский салат с копченой курицей и орехами: вот что поразит гостей на Новый год
Фото: кадр youtube.com
продолжениеКакие блюда должны оказаться на новогоднем столе накануне года Зеленого дракона
Вкуснее трудно себе что-то представить

Праздничные салаты имеют огромное, а во многих семьях и сакральное значение для новогоднего стола. Перед Новым годом важно подумать о том, как гармонично разнообразить меню и выбрать такое блюдо, которое будет идеально для торжества. "Утро" как раз расскажет читателям о рецепте такого салата – готовится он из курицы, чернослива и грецкого ореха.

Ингредиенты 

  • курица копченая – 250 граммов;
  • чеснок – пара зубчиков;
  • сыр – 120 граммов;
  • яйцо – 3 штуки;
  • чернослив – 120 граммов;
  • грецкие орехи – сто граммов;
  • майонез – по вкусу.

Способ приготовления


1. Сыр необходимо натереть, отварить яйца и очистить, чтобы затем разделить на белки и желтки (последние нам потребуются для украшения на завершающем этапе). Копченую курицу нарезаем на небольшие кусочки, натираем чеснок и перемешиваем полученную массу.

2. Майонезом нужно заправить нашу курицу – а затем все хорошо перемешиваем. Чернослив необходимо измельчить, грецкие орехи раздробить до крошки. Затем все выкладываем в кулинарное кольцо на плоское блюдо – курица должна быть самым первым слоем.

З. На курицу выкладываем сыр, смазываем немного майонезом, и складываем далее "по этажам" чернослив. Важно: все слои промазываем майонезом. На чернослив – мелко натертый желток.

4. На слой из желтка высыпаем ореховую крошку, формируя сеточку из майонеза.

Гости останутся в полном восторге. Таким образом вы, кстати, задобрите Дракона в 2024-й год, который будет кармическим. К переменам точно стоит готовиться: как на праздничном столе, где нужно что-то, кроме салата "Оливье", так и личностным.

А ранее "Утро" делилось рецептом нежнейшего салата из ананасов и курицы.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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