Это хорошо знакомое и любимое россиянами блюдо избавит от похмелья

Секрет этого блюда, влияющий на избавление последствий алкогольных возлияний, открыли наши бабушки

Алкоголь нередко является непременной составляющей праздников и посиделок. Однако употребление спиртного чревато не очень хорошим самочувствием наутро. Многие задумываются, как организовать застолье, чтобы на следующий день не страдать. Вариант "не пить вообще" хорош, но подходит не всем. Наши бабушки открыли секрет, какое праздничное блюдо спасет организм утром.

Не секрет, что важно правильно подобрать блюда для праздничного стола. Например, сладости, колбаса и жареные продукты не только не облегчат, но усугубят состояние участников посиделок позже. Самый простой, известный миллионам россиян салат – идеальный вариант праздничной закуски. Это винегрет.

Квашеная капуста и соленые огурцы, присутствующие в составе, делают его лучшим выбором для употребления с алкоголем. Это оптимальная добавка к спиртному, которая сделает воздействие градусов минимально вредным для организма.

Кроме того, незатейливый рецепт позволяет изменять его без ущерба для вкуса. Например, можно усовершенствовать состав добавлением вареного или запеченного мяса, а то и рыбы.

Кроме того, если застолье немного затянулось, самое время вспомнить об овощной нарезке или вареном мясе, это тоже поможет нивелировать вероятные негативные последствия алкогольного веселья.

Ранее мы давали рецепт винегрета для тех, кто желает похудеть.

