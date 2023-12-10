Как сделать "Оливье" более полезным

Диетолог посоветовала, чем заменить один из главных продуктов в традиционном новогоднем салате

Новогоднее меню у каждой хозяйки разное. Одна делает только те блюда, что приняты в семье десятилетиями, другая пробует новое и меняет список угощений каждй год. Но салат "Оливье" по-прежнему в фаворе у многих россиян. Его рецепт не меняется много лет, однако есть возможность сделать салат более полезным, заменив только один ингредиент.

Диетологи советуют вместо классической колбасы, которую обычно кладут в это блюдо, попробовать курицу, говядину или индейку. Это не изменит традиционную рецептуру, но сделает салат намного вкуснее и полезнее. Кроме того, эксперт советует уменьшить количество яичного желтка при приготовлении, а майонез заменить йогуртом или же нежирной сметаной. Но если вкус привычной заправки хочется сохранить, как вариант – пополам смешать майонез и сметану.

Кроме того, если у членов семьи или гостей есть проблемы со здоровьем, не помешает часть картошки в салате заменить сельдереем или яблоком, что никак не ухудшит вкус салата. А для кого-то порция "Оливье" с топинамбуром вместо картошки будет настоящим подарком, ведь не всем можно употреблять картофель.

Свежий горошек вместо консервированного и часть соленых огурцов, замененная свежими, тоже добавят в салат пикантные свежие нотки. Таким образом, не отказываясь от традиционных составляющих, можно и в приготовлении "Оливье" проявить выдумку.

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