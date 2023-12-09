Домашние в восторге: делаем нежнейший пирог "Арабский принц"

Блюдо придется всем по вкусу

Предлагаем приготовить очень простой пирог "Арабский принц", который покорит всех домашних. Они останутся в восторге от его нежного вкуса и необычайной пышности. Делимся пошаговым рецептом десерта.

Ингредиенты

Яйца – 3+1 шт.

Сахар – 150 граммов.

Растительное масло – 100 мл.

Молоко – 70 мл.

Мука – 200 граммов.

Творог 9% – 250 граммов.

Разрыхлитель – 1 столовая ложка.

Крахмал – 1 столовая ложка.

Сахарная пудра, соль.

Пошаговый рецепт пирога "Арабский принц"

1. Яйа смешиваем с солью и сахаром, размешиваем венчиком и вливаем растительное масло вместе с молоком. Все перемешиваем.

2. Далее через сито засыпаем муку и разрыхлитель. Снова смешиваем до получения однородной массы.

3. Выливаем все в форму, которую предварительно смазываем растительным маслом. Тесто равномерно распределяем по поверхности и отставляем в сторону.

4. В это время смешиваем творог с яйцом, сахаром, крахмалом и измельчаем с помощью блендера. Переливаем все в кондитерский мешок.

5. Делаем деления на тесте и и распределяем начинку как на видео.

6. Ставим в духовку на 180 градусов и запекаем примерно 30-35 минут.

Приятного аппетита!