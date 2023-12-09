Собрали массу комплиментов: салат "Королевский" поразил гостей на Новый год

Все готовится быстро, а получается очень вкусно

Новогодний стол очень хочется украсить эффектно – ведь это один из самых важных праздников в стране. Многие хозяйки стараются делать выбор в пользу не только красивых и вкусных блюд, но и тех, которые готовить довольно легко. Предлагаем попробовать салат "Королевский", он поразит гостей на Новый год и соберет массу комплиментов. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Моцарелла – примерно 100 граммов.

Отварные яйца – 4 штуки.

Отварная морковь – 2 штуки.

Отваренная картошка – 2 штуки.

Отваренная курица – 250 граммов.

Отварная свекла – 100 граммов.

Соленый огурец – 3-4 штуки.

Майонез, укроп, гранат.

Пошаговый рецепт салата "Королевский на Новый год

1. Берем квадратную форму и покрываем дно пищевой пленкой. Это понадобится для того, чтобы потом красиво сервировать салат. Каждый слой необходимо будет смазывать майонезом.

2. Равномерно покрываем дно натертым сыром моцарелла.

3. Затем идут тертый яичный желток.

4. Далее следует тертая вареная морковка.

5. После либо натертый, либо нарезанный соломкой соленый огурец.

6. Теперь выкладываем порезанную курицу.

7. Заканчиваем все слоем натертой картошки.

8. Закрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на полчаса-час.

9. Украшаем как показано на видео.

Приятного аппетита!