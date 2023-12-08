Простая и красивая замена "Сельди под шубой" на столе: эпически вкусно

Простая и красивая замена "Сельди под шубой" на столе: эпически вкусно
Фото: unsplash.com
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Этот рецепт удивит гостей и домочадцев, они сметут угощение в два счета

Разнообразить новогодний стол, наверное, не отказалась бы ни одна хозяйка. Неважно, поклонница ли она традиционного меню на этот праздник или каждый раз пробует что-то новое. Эта закуска из селедки на хлебе пригодится любой кулинарке.

Готовится нехитрое, но безумно вкусное блюдо в два счета. Состав прост, как спичка: ржаной хлеб, чеснок, свекла, селедка, майонез, репчатый лук. Отварите свеклу заранее, чтобы не тратить на это время.

Натертую свеклу смешиваем с измельченным зубчиком чеснока и ложкой майонеза. Солим, перчим по вкусу. Затем разделываем селедку, режем на кусочки. Ржаной или бородинский хлеб подсушиваем в духовке или тостере, на ломтики раскладываем свекольно-чесночную массу, а сверху кладем кусочек рыбы. Кольца лука отлично украсят этот незамысловатый, но очень вкусный бутербродик.

Такая закуска безусловно понравится гостям и будет популярна на столе ничуть не меньше тарталеток с черной или красной икрой. Более того, она вполне может составить неслабую конкуренцию многолетней традиции делать салат "Сельдь под шубой", поскольку большинство ингредиентов в этом блюде уже присутствует. Но его удобнее разделять на порции и маленькие бутербродики очень понравятся гостям.

Ранее мы рассказывали о новом способе готовить привычный салат "Селедка под шубой".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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