Нежные "Зимние бутерброды" за 3 минуты: идеальный завтрак на Новый год

Нежные "Зимние бутерброды" за 3 минуты: идеальный завтрак на Новый год
Фото: unsplash.com
Встречать новогоднее утро нужно точно не вчерашними салатами

Отечественная кулинария предлагает множество альтернатив тарталеткам с красной икрой, на приготовление которых приходится тратить уйму времени – не считая самого оформления. Предлагаем на этот раз рецепт зимних бутербродов, которые, кстати, неплохо подойдут если не в качестве закуски к Новому году, то точно для "разогрева" аппетита перед праздниками.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 4-5 яиц;
  • 100 граммов маринованных огурцов;
  • 200 граммов сливочного масла
  • булка хлеба.

Способ приготовления

1. Отварим яйца вкрутую. После того, как остынут, разрежем на пополам и порежем батон – куски должны быть довольно крупными. Смазываем тонким слоем масла и кладем сверху по половинке (или по две половинки) яйца.

2. Укладываем вокруг мелко нашинкованные маринованные огурцы. Важно: огурцам нужно дать немного времени постоять, так как излишняя влага погубит хлебную текстуру. Бутерброд должен сохранить форму – тесто нам ни к чему. Сверху для красоты можно прикрасить майонезом.

Приятного аппетита!

А ранее "Утро" делилось рецептом легкой закуски на Новый год, которая готовится всего за 15 минут.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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