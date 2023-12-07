Эти хитрости прекрасно заменят красную икру на бутербродах

Новогодний стол только украсят такие виды закусок



Новогоднее меню – головная боль любой хозяйки. Что поставить на стол? Какие сделать салаты? Что выбрать из ассортимента бутербродов? Некоторые продукты сильно подорожали и уже не по бюджету кому-то из россиян, а чего-то вкусного на праздник все же хочется. Например, вместо тарталеток с семгой или икрой, цены на которые взлетели в космос, можно сделать их вот с этими недорогими вариантами намазок.

Паста из горбуши

Банка консервов, пара вареных яиц, зеленый лук – то, что для нее понадобится. Слить "бульон" из банки, размять вилкой рыбу и натереть яйца. Лук мелко нарезать. Смешать, разделить по тарталеткам. Если покажется, что слишком сухо – добавьте в намазку одну столовую ложку майонеза.

Намазка из шпрот

Этот вариант оценят любители копченой рыбы. Банка консервов, два куриных яйца, один плавленый сырок и маленькая луковица. В этом случае масло не стоит сливать полностью, паста станет мягче. Яйца и сыр мелко режутся, луковица измельчается в блендере. При необходимости также добавляется майонез, а украсить можно веточкой укропа.

Салат "Мимоза" знают все, правда?

А между прочим, его можно подавать как бутерброд, убрав из списка составляющих картошку. Банка сардин, морковь и яйцо. Пока варится морковка, из банки сливаем половину сока, оставшийся разминаем вместе с рыбой. Морковь и белок от яйца измельчаем мелкой теркой, добавляем остальные ингредиенты (кроме желтка) и туда же ложка майонеза, соль, перец. Пасту намазываем на хлеб и посыпаем тертым желтком и свежим укропом.

НАМАЗКА ИЗ СЕЛЕДКИ

Не помешает вспомнить опыт мам и бабушек, в годы дефицита морепродуктов прекрасно обходившихся селедочной пастой. Ею можно начинить яйца или тарталетки – вкусно будет в любом случае. Две разделанные рыбины, две вареные морковки, пачка масла и сырок. По очереди – сыр, масло, селедка, морковь – в мясорубку и перемешать. Кстати, эта паста спокойно стоит в холодильнике до пяти дней, еще за это ее любили мамы и бабушки.



В любом из этих вариантов сорт хлеба не имеет значения. Хоть ржаной, хоть багет, хоть галеты – смотря по вкусам. Сам хлеб имеет смысл подсушить в тостере или духовке. А для тех, кому майонез не по вкусу или не по здоровью, подойдут не очень жирная сметана или натуральный йогурт.

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