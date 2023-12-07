На каждый Новый год готовим салат "Курочка под кайфом": гости в восторге

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Провести новогоднее застолье в 2024 году хочется идеально: чтобы близкие были сыты и довольны, а главное – счастливы, чтобы все радостно отмечали праздник за новогодним столом. И главным атрибутом для такого досуга всегда выступают угощения.
Делимся рецептом простого салата, который многие готовят каждый Новый год. Гости останутся в восторге и будут выпрашивать его рецепт.
1. Делаем чесночное масло. Зубчик чеснока нужно натереть, смешать с солью и перцем. По жаланию добавляем паприку. Вливаем ложку растительного масла и оставляем.
2. Сыр нужно нарезать мелкими кубиками. Аналогично режем кусочки белого хлеба.
3. Обжариваем мак на сухой сковородке. Убираем в сторону.
4. Выкладываем чесночное масло на сковороду, туда высыпаем хлеб и делаем сухари.
5. Режем кубиками помидоры, яйца и курицу.
6. Далее формуем салат. Сперва идет слой курицы, затем яйца, помидоры, сыр. Между всегда промазываем майонезом, можно добавить соль и перец. Сверху выкладываем сухари и присыпаем маком.
Приятного аппетита!
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