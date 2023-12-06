Красивая и легкая закуска на Новый год: готовится всего за 15 минут

Удивите своих близких

До Нового года остаются какие-то три недели. Каждая хозяйка уже заранее думает о том, как можно разнообразить праздничный стол. Далеко ходить не надо: обратитесь к классическим и проверенным временем рецептам.

Предлагаем вам вкусную фуршетную закуску из маринованных шампиньонов, на которую не придется тратить уйму средств. А волшебный вкус этого блюда – уже отдельная история.

Ингредиенты

Маринованные шампиньоны – 15 штук;

Яйца – 3 штуки;

Маслины без косточек – 4-7 штук;

Майонез и укроп – по вкусу.

Способ приготовления

1. Прежде всего, необходимо отварить яйца вкрутую – на это должно уйти десять минут. Затем остудите и избавьтесь от скорлупы. И натрите их на терке.

2. Мелко нарежьте укроп и оставьте пару веточек для конфитюра. Перемешайте яйца вместе с укропом и добавьте майонез.

3. Займемся маслинами. Каждую нарежьте поперек, чтобы образовались маленькие кружочки.

4. Шампиньоны кладем шляпкой вниз, распределяя массу из яиц и майонеза сверху. После этого этого положите наверх кружки из маслин и зелень. Соединяем всю красоту с помощью шпажек и подаем на стол.