Красивая и легкая закуска на Новый год: готовится всего за 15 минут

Красивая и легкая закуска на Новый год: готовится всего за 15 минут
Фото: кадр из YouTube.com
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Удивите своих близких

До Нового года остаются какие-то три недели. Каждая хозяйка уже заранее думает о том, как можно разнообразить праздничный стол. Далеко ходить не надо: обратитесь к классическим и проверенным временем рецептам. 

Предлагаем вам вкусную фуршетную закуску из маринованных шампиньонов, на которую не придется тратить уйму средств. А волшебный вкус этого блюда – уже отдельная история.

Ингредиенты

  • Маринованные шампиньоны – 15 штук;
  • Яйца – 3 штуки;
  • Маслины без косточек – 4-7 штук;
  • Майонез и укроп – по вкусу.

Способ приготовления

1. Прежде всего, необходимо отварить яйца вкрутую – на это должно уйти десять минут. Затем остудите и избавьтесь от скорлупы. И натрите их на терке.

2. Мелко нарежьте укроп и оставьте пару веточек для конфитюра. Перемешайте яйца вместе с укропом и добавьте майонез.

3. Займемся маслинами. Каждую нарежьте поперек, чтобы образовались маленькие кружочки.

4. Шампиньоны кладем шляпкой вниз, распределяя массу из яиц и майонеза сверху. После этого этого положите наверх кружки из маслин и зелень. Соединяем всю красоту с помощью шпажек и подаем на стол. 

Источник: Лайфхакер ✓ Надежный источник
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