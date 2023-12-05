Этот салат запрещено готовить на Новый год: оторваться невозможно

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Хозяйки уже начинают продумывать меню на стол в Новый 2024 год. Многим хочется сделать приятное своим близким, удивив интересными блюдами и угощениями.
Существует один рецепт салата, который готовить на Новый год запрещено, поскольку оторваться от него будет невозможно. Но если вы достаточно смелый человек, делимся пошаговой инструкцией к его приготовлению.
1. Режем картофель ломтиками и отвариваем в течение 7 минут.
2. Их нужно просушить, а после отправить в кипящее масло. Ждем появления хрустящей корочки и достаем.
3. Режем куриную грудку.
4. Берем форму, дно смазываем майонезом. Выкладываем грудку. Сверху снова майонез.
5. Затем идет слой тертого сыра, снова все смазываем.
6. Нарезаем огурец и выкладываем поверх салата, опять идет слой майонеза.
7. Завершаем все тертыми яйцами и майонезом. Украшаем картофельными дольками.
Приятного аппетита!
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