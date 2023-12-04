Невероятно эстетично и вкусно: салат "Снег" станет хитом на новогоднем столе

Невероятно эстетично и вкусно: салат "Снег" станет хитом на новогоднем столе
Фото: кадр из YouTube.com
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Если вам приелась классика в виде оливье, можно удивить гостей альтернативой. Отличный вариант – салат "Снег", который подойдет к любому праздничному столу. А к новогоднему – уж тем более.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • картофель – 3-4 штуки;
  • куриная грудка – 1 шт;
  • яйца – 6 штук;
  • сыр – 200 граммов;
  • маринованные огурцы – 2 шт.;
  • французская горчица – 2 столовые ложки;
  • майонез – 200 граммов;
  • черный кунжут.

Ингредиенты для маринованного лука:

  • лук – шт.;
  • кипяток – 150 мл;
  • столовый уксус – 3-4 ст. л.;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • соль – 0,5 ч. л


СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для начала необходимо замариновать лук. Мелко нарежьте луковицу, переложите в миску и добавьте сахар с 9-процентным уксусом. Перемешиваем и заливаем кипятком. Убираем мариноваться на полчаса.

Займемся куриной грудкой. Ее необходимо отварить в кастрюле, после чего нарезать на мелкие кусочки. Перекладываем в миску и перемешиваем с майонезом.

Натираем вареный картофель на терке, чтобы затем выложить равномерным слоем на самое дно. Сверху – майонез, после чего добавляет пару столовых ложек французской горчицы. И, наконец, сверху укладываем нарезанную грудку.

Затем выкладываем слоем маринованный лук, слегка прижимая к  салату для пропитки – после этого снова заправляем майонезом. Далее сверху выкладываем слой огурчики, нарезанные средним кубиком, а затем – снова майонез по классике.

После этого "наслаиваем" натертый яичный желток. Его необходимо снова разделить майонезным слоем с тертым сыром, после чего посыпаем белком. 

Приятного аппетита!

Источник: Souspark.ru ✓ Надежный источник
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