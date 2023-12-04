Этот азиатский салат отличная замена всем с майонезом: порадует свежим вкусом

Этот азиатский салат отличная замена всем с майонезом: порадует свежим вкусом
Фото: кадр YouTube.com
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Приготовить его можно даже без масла

На Новый год принято заставлять стол обилием разнообразных салатов – все же, это традиционное блюдо праздника. Угощения, заправленные майонезом, многим надоедают, поскольку являются довольно тяжелыми для желудка, да и на фигуре сказываются неблагоприятно. Но есть один азиатский салат, который будет отличной заменой всем с майонезом – он обязательно порадует своим свежим вкусом и понравится гостям. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

  • Куриная грудка – 300 граммов.
  • Томаты в собственном соку – 6 столовых ложки.
  • Помидор – 2 штуки.
  • Болгарский перец – 2 штуки.
  • Стручковая фасоль – 150 граммов.
  • Салат айсбер – 200 граммов.
  • Соевый соус – 4 столовых ложки.
  • Лимонный сок.
  • Кинза, зеленый лук, соль.

Пошаговый рецепт приготовления азиатского салата с курицей

1. Куриную грудку нарезаем на небольшие кусочки, заливаем соевым соусом, томатами в собственном соку и лимонным соком. Оставляем мариноваться. 

2. В это время обжариваем стручковую фасоль и немного солим. 

3. Далее на раскаленной сковороде жарим курицу – буквально по 3-4 минуты с каждой стороны. К ней вливаем маринад. 

4. Нарезаем болгарский перец, помидоры, измельчаем лук и кинзу.

5. Берем салат айсберг, рвем на небольшие кусочки и смешиваем все ингредиенты между собой. По вкусу можно добавить растительное масло – подсолнечное, льняное или кунжутное. 

Приятного аппетита!

Источник: Утро.ру
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