Этот азиатский салат отличная замена всем с майонезом: порадует свежим вкусом

Приготовить его можно даже без масла

На Новый год принято заставлять стол обилием разнообразных салатов – все же, это традиционное блюдо праздника. Угощения, заправленные майонезом, многим надоедают, поскольку являются довольно тяжелыми для желудка, да и на фигуре сказываются неблагоприятно. Но есть один азиатский салат, который будет отличной заменой всем с майонезом – он обязательно порадует своим свежим вкусом и понравится гостям. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Куриная грудка – 300 граммов.

Томаты в собственном соку – 6 столовых ложки.

Помидор – 2 штуки.

Болгарский перец – 2 штуки.

Стручковая фасоль – 150 граммов.

Салат айсбер – 200 граммов.

Соевый соус – 4 столовых ложки.

Лимонный сок.

Кинза, зеленый лук, соль.

Пошаговый рецепт приготовления азиатского салата с курицей

1. Куриную грудку нарезаем на небольшие кусочки, заливаем соевым соусом, томатами в собственном соку и лимонным соком. Оставляем мариноваться.

2. В это время обжариваем стручковую фасоль и немного солим.

3. Далее на раскаленной сковороде жарим курицу – буквально по 3-4 минуты с каждой стороны. К ней вливаем маринад.

4. Нарезаем болгарский перец, помидоры, измельчаем лук и кинзу.

5. Берем салат айсберг, рвем на небольшие кусочки и смешиваем все ингредиенты между собой. По вкусу можно добавить растительное масло – подсолнечное, льняное или кунжутное.

Приятного аппетита!