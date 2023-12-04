Этот ингредиент в салате лучше заменить

Новогодние салаты - еда калорийная и не всегда полезная. Лучше позаботиться о пользе стола заранее

Новогодний стол традиционно роскошный и обильный. Салаты – одно из главных явлений в праздничном меню. Какие-то делаются из года в год, какие-то пробуются впервые. Но 90% салатного списка не отличаются пользой для фигуры и здоровья людей с проблемами.

Во-первых, их объединяет один ингредиент: майонез – соус, бьющий все рекорды калорийности. Во-вторых, во многие салаты типа сельди под шубой овощи отвариваются, что повышает гликемический индекс и разрушает клетчатку. А это не добавляет им пользы. В-третьих, покупной майонез обычно вреден для сердца и сосудов, поскольку содержит соль, трансжиры и пальмовое масло, обработанное высокими температурами.

Что же теперь, не есть салатов? Или давиться скучным "летним" салатом из помидоров и огурцов? Нет, конечно. Но снизить вред не помешает. Как минимум, можно сделать домашний майонез, рецептов коего великое множество в интернете. Он будет менее вредным и уж точно не содержит ничего непроверенного.

А еще можно, не меняя рецепт, чуть видоизменить салат, тем самым сделав его безопасным и для не самых здоровых членов семьи или гостей. Например, колбасу в том же оливье заменить мясом курицы или индейки. Вместо крабовых палочек купить настоящее крабовое мясо. Соленый огурец заменить свежим. Картошку сменить на топинамбур, за что вам скажут спасибо диабетики. Кстати, даже горошек лучше в салаты класть свежий – в консервированном слишком много уксуса и соли.

Это несложные, но хлопотные действия, поэтому лучше заранее продумать меню с учетом вкусов гостей и членов семьи. В противном случае придется торопливо накрывать стол тем, что под рукой, и полезность блюд снизится.

И последнее: помимо совета не объедаться, диетологи рекомендуют также уменьшение количества алкоголя в праздники, поскольку в нем тоже много сахара.

Ранее мы давали рецепт салата, без которого новогодний стол будет неполным.

