Гости будут в восторге от красоты: эта закуска на Новый год произведет фурор

Рецепт "Мандаринок" к праздникам - пальчики оближешь

Каждая хозяйка желает удивить гостей на новогодних праздниках своими кулинарными умениями, где в идеале вкус должен сочетаться с эстетикой. И такой гармонии можно добиться такой отменной закуской, как "Мандаринка". Именно ее госте уплетут в мгновение ока, не сомневайтесь!

Для приготовления потребуется копченая курица (около 300 граммов), 3 куриных яйца, 4 моркови, 200 граммов сыра. По вкусу можете добавить майонез и соль, а также черный перец. Некоторые добавляют и листья мяты.

Способ приготовления





1. Куриные яйца и морковь необходимо отварить до полной готовности. Затем натрите на терке в крупном размере. А копченую курицу необходимо нарезать на небольшие части.

2. Все положите в глубокую тарелку, туда же сбросьте натертый сыр с майонезом и солью. Полученную массу необходимо довести до густой консистенции.

3. Выкладываем всю нашу роскошь на небольшое количество тертой моркови, предварительно распределенной и раскатанной руками в форме кружков на пищевую пленку. И складываем пленку так, чтобы слой из тертой моркови полностью закрывал начинку.

В идеале должны получиться шарики, весьма похожие на мандарины. Снимите пленку и выкладывайте закуску – украшайте на собственный взгляд. Подаем в охлажденном виде.