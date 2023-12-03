Если обычный оливье приелся: есть способ сделать вкуснее

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"Оливье" – это то, что у любого россиянина неразрывно связано с ощущением Нового года и праздника как такового. Пожалуй, даже больше, чем красная икра или бутерброды со шпротами. Отложить порцию себе в тарелку и включить "Иронию Судьбы" – что может быть милее?
Но в повседневной жизни мы редко готовим этот салат – вкус приедается. Однако есть возможность его разнообразить.
1. Добавить кислые яблоки. Это придаст салату свежести и сделает его менее тяжёлым. Яблочная кислинка хорошо сочетается с другими ингредиентами.
2. Заменить колбасу на курицу. Отварное куриное мясо отлично дополнит вкусовую гамму и сбалансирует салат.
3. Использовать свежие огурцы без кожуры – это обеспечит нужную хрусткость и придаст пикантности, не разводя излишней водой.
Эти простые добавки могут по-новому раскрыть привычный рецепт любимого "Оливье". Попробуйте, не пожалеете! С наступающим Новым годом!
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