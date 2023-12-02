Идеальное сочетание ингредиентов: рецепт вкуснейшего салата к Новому году 2024

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Каждой хозяйке хочется порадовать своих родных вкусными и интересными блюдами на новогодний ужин. И когда традиционные "Оливье" и "Селедка под шубой" надоедают, приходится искать новые рецепты. Предлагаем приготовить вкуснейший салат к Новому году 2024, который восхитит нежным вкусом – в нем удалось соблюсти идеальное сочетание ингредиентов.
1. Нужно отварить картофель, морковь, яйца и говядину. Затем натираем вместе картошку, морковку, соленые огурцы и яйца.
2. Режем мелко говядину и высыпаем все в миску с другими подготовленными ингредиентами.
3. Шинкуем пучок зеленого лука, укропа. Все добавляем к остальному, плюс сыпем соль и черный перец. Перемешиваем.
4. Затем туда идет сметана и майонез, снова тщательно перемешиваем.
5. Укладываем в миску, предварительно застелив ее пищевой пленкой, чередуя слои с гранатом и кукурузой, и переворачиваем салат на плоское блюдо.
6. Далее идет украшение – подробнее с процессом можно ознакомиться на видео.
Приятного аппетита!
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