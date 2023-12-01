Этот рецепт из 90-х - настоящая бомба: так готовили в каждом доме

Самое загадочное блюдо в мире существует в кухне любого народа

Этот рецепт придумали в девяностые годы, но и сегодня можно приготовить вареники этим простым способом.

Итак, для бюджетных вареников из девяностых нужно приготовить на тесто – муку, кипяток, соль, растительное масло, яйца. На начинку нужны: фарш, свежая и квашеная капуста, лук, соль, черный перец, вода и растительное масло.

Обжариваем семь луковиц. Кладем в сковороду семьсот граммов квашеной капусты и дальше жарим вместе. Потом подливаем немного воды, дальше капусту с луком тушим. Потом добавляем килограмм нарезанной свежей капусты, солим, перчим и снова добавляем воды. Тушим до тех пор, пока смесь капусты не станет однородной и мягкой. Оставляем начинку остывать.

Делаем тесто: в 900 грамм муки чайную ложку соли, два яйца, медленно вливаем кружку кипятка. К остывшей капусте добавляем 390 граммов фарша, смешиваем. Готовим лепешки из теста, выкладываем туда начинку. Варить 7-10 минут в воде с добавлением лаврового листа и перца.

Этот совет подойдет, если временно настали сложности и на пельмени с мясом денег не хватает. Вкусные, аппетитные вареники со смесью фарша и капусты понравятся всей семье. Подавать их можно с маслом или любым соусом.

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