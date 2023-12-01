Этот продукт испортит омлет: что нельзя добавлять

Опытные кулинары настаивают, что хорошая яичница категорически должна готовиться без этого ингредиента

Яичница на завтрак – одно из самых популярных утренних блюд. Пользу яиц отрицать сложно, они содержат йод, ряд витаминов и кислоту Омега-3. Кроме того, яйца весьма сытные, так что омлет или яичница вполне смогут уберечь от чувства голода до обеда. Вариантов приготовления яиц – сотни, благо они сочетаются практически со всеми продуктами. Однако есть один продукт, который в яичнице совсем неуместен.

Это молоко. Да-да, оно совершенно не улучшает вкус блюда и не делает его нежнее, а наоборот, уничтожает упругую консистенцию омлета и нивелирует вкус. В таком завтраке можно ощутить вкус приправ и слабый оттенок яичного вкуса. Добавлять молоко в омлет начали тогда, когда стало популярным избегать холестерина и калорий. К тому же молоко существенно дешевле сливочного масла, и это сыграло свою роль. А между тем секрет нежного, пышного и вкусного омлета совсем не в молоке.

Во-первых, необходимо выбирать проверенные яйца, поскольку вкус в них определяет желток, а это зависит от того, чем питалась курица. Чем свежее "куриные фрукты", тем ярче и насыщеннее вкус омлета. Вместо молока лучше взять сливочное масло, согрев его на сковороде так, чтобы оно растаяло, но не успело почернеть. А секрет воздушности в хорошо взбитых яйцах (причем многие кулинары рекомендуют делать это вручную, а не блендером или венчиком).

Еще один секрет – выключить огонь, когда яичница еще не полностью готова. Вылив яйца на раскаленную сковороду, где пузырится масло, убавьте огонь и накройте сковороду крышкой. Так блюдо приготовится и не подгорит.

А ранее мы писали, какой растительный продукт может заменить на завтрак яйца.



