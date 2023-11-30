Идеальная и безумно вкусная "Сельдь под шубой": замените один ингредиент

Немного изменив традиционный рецепт, вы проглотите язык, поедая это новогоднее блюдо

Меняются времена, вкусы, люди, но многие традиционные новогодние блюда в семьях бережно передаются из поколения в поколение. Однако и в них можно внести некоторые новшества, которые сделают вкус ярче, лучше и богаче.

До любимого россиянами праздника еще целый месяц. Но многие уже начали наряжать елки, украшать дом к празднику и заговорщически переглядываясь, готовить подарков для родных и близких. Конечно же, праздничное меню обсуждается в первую очередь. Скоро в холодильниках и на балконах появятся запасы и хозяйки будут шутливо ругаться на домашних "не трогай, это на новый год".

Мы живем в удачное время. Сегодня можно соблюдать традиции, а можно кардинально иначе отметить любой праздник. Свобода выбора дошла до ежедневного меню, разнообразя и дополняя привычный завтрак или обед новыми блюдами и рецептами. Новый год тоже отмечают по-разному.

В каждой семье свои порядки и традиции, но такие блюда, как салат "Оливье" или крабовый, печеночный торт, бутерброды с икрой или шпротами, запеченная курица украшают многие новогодние столы в нашей стране.

Однако традиции могут и устареть. Некоторым неуемным натурам скучно становится одно и то же готовить каждый год, и они пытаются вносить новые ингредиенты и менять рецепты. Такие вот искатели нового добрались и до мастодонта новогоднего стола – салата "Селедка под шубой".

Восхитительный многослойный салат, любимый многими россиянами, обычно готовится по строгому рецепту. Казалось бы, здесь-то что можно поменять? Убирать ингредиенты нельзя, это будет другой салат. Добавлять тоже не стоит.

Оказалось, что не надо ни убирать, ни добавлять ингредиенты. Можно просто немного изменить способ их приготовления. Мы привыкли к тому, что свекла, картошка и морковь отвариваются заранее и потом измельчаются, после чего слоями выкладываются в красивую чашу.

А попробуйте-ка не варить, а запекать картошку для свеклы. Во-первых, сама по себе печеная картошка гораздо вкуснее просто вареной и не сдобренной сливочным маслом, например. А во-вторых, такой картофель чуть более сухой, поэтому не раскиселится в салате, а просто пропитается соком соседних слоев. Рассыпчатая печеная картошка великолепно сочетается с луком и селедкой.

К слову, так же можно поступить и со свеклой: не варить ее, после чего долго отмывать кастрюлю от въевшегося красного налета, а запечь в духовке. Вкус овоща от этого только выиграет.

Ранее мы делились рецептом нежнейшего салата "Венок".

