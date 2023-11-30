Этот нежнейший салат обязательно делаем к Новому году: красота порадует всех

Этот нежнейший салат обязательно делаем к Новому году: красота порадует всех
Фото: кадр YouTube.com
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Делимся простым рецептом лакомства

Новый год всегда связан со вкусными угощениями, которые готовит хозяйка для своих домашних. И если оливье и селедка под шубой надоели, то можно сделать новый нежнейший салат к празднику. Он порадует всех своей красотой и приятным вкусом. Называется блюдо "Венок", и все, кто знают способ приготовления, обязательно готовят его к каждому Новому году. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

  • Отварные яйца – 5 штук.
  • Отварной картофель – 5 штук. 
  • Отварная морковь – 3 штуки.
  • Вареная говядина – 200 граммов.
  • Грецкие орехи – 200 граммов.
  • Майонез, зеленый лук, соль и перец по вкусу.
  • Украшаем с помощью укропа, свеклы, яичного белка, помидоров черри, отварной морковки и семян граната.

Пошаговый рецепт приготовления салата "Венок" к Новому году 2024

1. Берем отваренные яйца и отделяем белки от желтков. Два белка оставляем для украшения, остально нужно натереть на терке.

2. Затем натираем на терке картофель, морковь и грецкие орехи.

3. Говядину и зеленый лук мелко шинкуем. 

4. Далее берем большое блюдо, посередине ставим бокал или кружку, чтобы вокруг выкладывать ингредиенты.

5. Первым идет слой картофеля, его солим и перчим. Покрываем майонезом. Далее идет морковь, соль, перец и майонез. Сверху выкладываем говядину и зеленый лук, все смазываем майонезом. Поверх идет грецкий орех и снова майонез. Далее тертое яйцо, которое тоже смазываем, а после новый слой картошки – все опять покрываем майонезом.

6. Далее переходим к украшениям. Делаем снежинки из свеклы и яичного белка, отваренную морковь режем на тонкие полоски. Выкладываем на салат веточки укропа, украшения и помидоры с гранатовыми ягодами как показано на видео.

Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом салата, который поразит всех на Новый год.

Источник: Утро.ру
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