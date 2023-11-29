Вкусно и красиво: этот салат поразит всех гостей на Новый год 2024

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Каждая хозяйка стремится порадовать домашних интересными блюдами на Новый год. Порой хочется чего-то нового и необычного, да еще чтобы и к тематике праздника подошло. Идеальное блюдо есть – это салат "Глаз дракона". Он поразит всех гостей на Новый год 2024, задобрит Зеленого Дракона и получится вкусно и красиво. Делимся пошаговым рецептом.
1. Мелко режем лук и маринуем в смеси воды, уксуса и сахара. Его ставим в сторону пока будем заниматься другими приготовлениями.
2. Нарезаем мелко копченую курицу.
3. Мелко нарезаем маслины.
4. Затем на блюде с помощью майонеза рисуем глаз и натираем туда отварной картофель. Этот слой после солим и покрываем майонезом.
5. Следующий слой – копченая курица. Ее тоже нужно покрыть майонезом.
6. Сливаем жидкость с лука и выкладываем поверх курицы.
7. Отделяем три желтка от яиц – их нужно отставить в сторону. А оставшиеся натираем на терке поверх лукового слоя. Немного солим и смазываем майонезом.
8. Делаем небольшие прорези в форме глаза, чтобы было удобнее ориентироваться и начинаем украшать.
9. Шинкованные маслины идут на зрачок и черную окантовку глаза. Натертые желтки предназначены для желтой окантовки вокруг зрачка. Оставшееся пространство заполняем натертой морковкой. Край посыпаем нарезанным укропом.
Приятного аппетита!
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...