Пальчики оближешь: готовим красивый салат "Дракоша" на Новый год 2024

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Многие хозяйки уже начинают составлять примерное меню к Новому году, чтобы успеть купить некоторые продукты по более выгодной цене. Всем известно, что в предпраздничную пору все резко дорожает, поэтому запасаться заготовками лучше пораньше. И для этого желательно составить примерное меню.
"Утро.ру" предлагает попробовать приготовить оригинальный и вкусный салат "Дракоша", который точно удивит домашних своей красотой. И по вкусу получится такой, что пальчики оближешь. Делимся оригинальным пошаговым рецептом.
1. Нарезаем мелко крабовые палочки и укроп.
2. Смешиваем их вместе с красной икрой, половиной заготовленной порции творога и майонезом. Все хорошо перемешиваем, стараясь при этом не разбить икринки.
3. Оставшийся творог взбиваем в блендере с добавлением майонеза. Туда же для цвета добавляем сушеный шпинат – примерно ложку. Его также можно заменить на сок петрушки или зеленый пищевой краситель.
4. Два огурца тонко режем на слайсы – это потребуется для украшения.
5. В конце собираем дракона на миске: четвертинки огурца используем в качестве лап, их кладем в самом начале; на дно выкладываем слайсы из огурца, а сверху – сам салат; закручиваем салат в слайсы, закрепляя концы на спинке у дракона – можно использовать зубочистки; делаем украшения для ушей, узора на спине, ноздрей и глаз как показано на рисунке. И все готово.
Приятного аппетита!
Ранее "Утро.ру" делилось рецептом новогоднего блюда, которое задобрит Зеленого Дракона и домашним понравится.
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