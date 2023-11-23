Этот незаслуженно игнорируемый овощ сделает салат незабываемо вкусным

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Морковь в салатах, как правило, идет в качестве дополнительного ингредиента и чаще всего она туда кладется отварная. Всего несколько рецептов предусматривают сырую морковку. И вот вашему вниманию предлагается еще один способ приготовить салат, не отваривая морковь и сохраняя все витамины в ней. Просто, вкусно, недорого и быстро готовится – что еще надо опытной хозяйке?
В этом рецепте сочетание продуктов такое, что даже на праздничном столе салат займет достойное место. При этом на приготовление его уйдет минут десять, в отличие от сложных многочасовых блюд. А главное – продукты, нужные для него, обычно есть в любом холодильнике.
Итак, приготовьте полкило свежей моркови, шесть куриных яиц, 150-200 граммов сыра (лучше твердого), сметана (желательно густая и пожирнее), чеснок, соль и специи.
Натрите на терке сыр, морковь и вареные яйца. Чеснок можно порезать или измельчить на чеснокодавилке. Чеснок смешиваем со сметаной и добавляем в приготовленные для салата овощи. Обильность заправки по вкусу, кто-то любит погуще сметанки, кому-то достаточно пары ложек. В любом случае получится сочное, насыщенное, вкусное блюдо. Сочетание солнечного овоща с сыром и яйцами придется по вкусу даже самым придирчивым гурманам.
Ранее мы писали, какой салат лучше поставить на новогодний стол, чтобы задобрить символ приходящего года.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...