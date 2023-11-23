Этот незаслуженно игнорируемый овощ сделает салат незабываемо вкусным

То, что обычно используется как добавка к салату, может стать основой и поразить гостей

Морковь в салатах, как правило, идет в качестве дополнительного ингредиента и чаще всего она туда кладется отварная. Всего несколько рецептов предусматривают сырую морковку. И вот вашему вниманию предлагается еще один способ приготовить салат, не отваривая морковь и сохраняя все витамины в ней. Просто, вкусно, недорого и быстро готовится – что еще надо опытной хозяйке?



В этом рецепте сочетание продуктов такое, что даже на праздничном столе салат займет достойное место. При этом на приготовление его уйдет минут десять, в отличие от сложных многочасовых блюд. А главное – продукты, нужные для него, обычно есть в любом холодильнике.

Итак, приготовьте полкило свежей моркови, шесть куриных яиц, 150-200 граммов сыра (лучше твердого), сметана (желательно густая и пожирнее), чеснок, соль и специи.

Натрите на терке сыр, морковь и вареные яйца. Чеснок можно порезать или измельчить на чеснокодавилке. Чеснок смешиваем со сметаной и добавляем в приготовленные для салата овощи. Обильность заправки по вкусу, кто-то любит погуще сметанки, кому-то достаточно пары ложек. В любом случае получится сочное, насыщенное, вкусное блюдо. Сочетание солнечного овоща с сыром и яйцами придется по вкусу даже самым придирчивым гурманам.

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