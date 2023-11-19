Белковый омлет с сыром за пять минут: пальчики оближешь

С таким блюдом о лишних калориях можно забыть навсегда

Завтрак – очень важная часть нашего рациона, дающая энергию на весь день. Он должен быть сытным и полезным. Но что делать, если времени на приготовление чего-либо нет совсем? Можно перебиться бутербродами или булочкой, а можно заглянуть в этот рецепт и позаботиться о своем организме.

Ингредиенты крайне просты и найдутся в любом холодильнике: куриные яйца (три штуки), молоко (100 миллилитров), соль (одна щепотка), сыр (30 граммов) и зеленый лук. Также допустимы специи (по желанию).

Белки отделяем от желтков (для этого следует разбить яйцо над емкостью и разделить скорлупу на половинки). Добавляем молоко, тщательно перемешиваем смесь (можно вилкой), солим. В завершение добавим сыр и

Всю эту массу выливаем в форму и отправляем в духовку на 15 минут, запекаем при температуре до 180 градусов. В микроволновке ту же процедуру можно осуществить быстрее – хватит пяти минут. Легкий и питательный завтрак готов!