Обязательно приготовьте это блюдо на Новый год: будет вкусно и красиво

Символ приходящего года будет в восторге

Несмотря на ноябрь, россияне уже начали задаваться вопросом, что приготовить на Новый 2024 год. Он будет связан с символом Зеленого дракона, который по своей сути является знаком, предпочитающим роскошь и богатство. Он любит, когда его чтят и уважают, поэтому радостно отнесется к блюдам, восхваляющим его. Одним из таких является салат "Дыхание дракона", который удивит домочадцев своим вкусом и красотой на новогоднем столе. "Утро.ру" расскажет, как приготовить оригинальное и недорогое блюдо к празднику.

Ингредиенты:

Куриное мясо – 300 гр.

Корейская морковь – 150 гр.

Корейский картофель – 150 гр.

Огурцы – 150 гр.

Перец болгарский – 1 шт.

Майонез, соль, сахар по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления салата "Дыхание дракона"

1. Варим куриное мясо с щепоткой соли до готовности.

2. В это время приготавливаем остальные ингредиенты. Если не нашлось картошки по-корейски, то ее можно заменить на корейский сельдерей.

3. Режем огурцы соломкой и смешиваем их с солью и сахаром по вкусу. Оставляем в сторону, чтобы настоялось хотя бы в течение 15 минут.

4. Разбираем мясо курицы на волокна и выкладываем на тарелку. Сверху смазываем майонезом.

5. Затем идут огурцы, которые опять покрываются майонезом.

6. Затем в одной форме выкладываем картофель или сельдерей. Желательно, чтобы соломка была направлена концами вверх – так получится создать эффект пламени.

7. Далее идет морковь, которою тоже выкладываем в одном направлении.

8. Последние штрихи – несколько вставок картофели или сельдерея, чтобы было больше похоже на огонь. А внизу украшаем полосками красного болгарского перца.

Приятного аппетита!