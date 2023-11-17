Обязательно приготовьте это блюдо на Новый год: будет вкусно и красиво

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Несмотря на ноябрь, россияне уже начали задаваться вопросом, что приготовить на Новый 2024 год. Он будет связан с символом Зеленого дракона, который по своей сути является знаком, предпочитающим роскошь и богатство. Он любит, когда его чтят и уважают, поэтому радостно отнесется к блюдам, восхваляющим его. Одним из таких является салат "Дыхание дракона", который удивит домочадцев своим вкусом и красотой на новогоднем столе. "Утро.ру" расскажет, как приготовить оригинальное и недорогое блюдо к празднику.
1. Варим куриное мясо с щепоткой соли до готовности.
2. В это время приготавливаем остальные ингредиенты. Если не нашлось картошки по-корейски, то ее можно заменить на корейский сельдерей.
3. Режем огурцы соломкой и смешиваем их с солью и сахаром по вкусу. Оставляем в сторону, чтобы настоялось хотя бы в течение 15 минут.
4. Разбираем мясо курицы на волокна и выкладываем на тарелку. Сверху смазываем майонезом.
5. Затем идут огурцы, которые опять покрываются майонезом.
6. Затем в одной форме выкладываем картофель или сельдерей. Желательно, чтобы соломка была направлена концами вверх – так получится создать эффект пламени.
7. Далее идет морковь, которою тоже выкладываем в одном направлении.
8. Последние штрихи – несколько вставок картофели или сельдерея, чтобы было больше похоже на огонь. А внизу украшаем полосками красного болгарского перца.
Приятного аппетита!
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