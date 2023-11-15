Завтрак из Парижа: рецепт блинчиков Сюзетт

Это блюдо покорит вас с первой же секунды

Если русским традиционным завтраком считается каша или яичница, то французы давно привыкли потчевать блинами. Наибольшую популярность у них приобрели блинчики Сюзетт, названные, по одной из легенд, в честь актрисы театра "Комеди Франсез" Сюзетт Райхенберг. Поговаривали, что повар, покоренный ее изяществом, после просмотра постановки придумал столь же нежное и легкое блюдо, назвав его ее именем.

Вы тоже запросто повторите этот рецепт, даже не будучи французским кулинаром. Взбейте 500 мл молока, три куриных яйца, пять столовых ложек растительного масла, одну столовую ложку сахара и одну чайную ложку соли. Добавьте 250 г пшеничной муки, добейтесь однородной смеси без комочков и начинайте выпекать, как обычные блины, равномерно разливая тесто по сковороде.

Изюминка этого блюда – в соусе. Для этого нужно нагреть сахар, чтобы превратить его в светлую карамель, влить апельсиновый сок и добавить цедру, а после варить это на несильном огне и периодически помешивать. В конце добавим сливочное масло и размешаем, чтобы оно полностью растворилось.

В заключение все блинчики отправляются в емкость с апельсиновым соусом и сдабриваются щедрой порцией ликера. Его по желанию можно поджечь.

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