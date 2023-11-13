По этому рецепту квашеная капуста получится вкуснее: дело в особой добавке

По этому рецепту квашеная капуста получится вкуснее: дело в особой добавке
Фото: freepik.com
Раскрываем способ улучшить привычное блюдо

Квашеная капуста зимой становится незаменимым источником витамина C. Продукт после обработки набирается полезными свойствами и помогает бороться с их нехваткой в организме. Закуска давно стала излюбленной на столе у россиян, но есть способ сделать ее гораздо вкуснее, если добавить секретную добавку – свеклу. 

Ингредиенты:

  • Капуста, 
  • Морковь,
  • Свекла, 
  • Лавровый лист – 3 штуки, 
  • Соль – 3 столовых ложки, 
  • Горбушка черного хлеба,
  • Литр воды.

Рецепт приготовления квашеной капусты со свеклой:

1. На дно кастрюли кладем три лавровых листа и размятую горбушку хлеба. 

2. Натираем свеклу, морковь, шинкуем капусту. 

3. Затем выкладываем все в кастрюлю. Первый слой – капустный. Второй – морковный. Третий – свекольный. Каждый нужно плотно утрамбовать. 

4. Наверх кладем кусочки черного хлеба, посыпаем солью и заливаем водой.

5. Это нужно плотно закрыть крышкой, чтобы овощи были сдавлены. Ставим в теплое место и два-три раза в день выпускаем газы, протыкая деревянным прибором. Через неделю квашеная капуста будет готова.

Приятного аппетита!

Источник: Утро.ру
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