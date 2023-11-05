"По щучьему велению": великолепный салат из скумбрии поразит гостей

Этого восхитительного блюда не хватит всем желающим, если не приготовить побольше

Пользу рыбы для организма отрицать сложно. Про рыбий жир и его применение знают даже дети. Достойное место в списке полезных видов рыб занимает скумбрия, рецепт салата с которой мы вам сейчас расскажем.

Обилие минералов и витаминов, насыщенность кислотами Омега-3 вносят ее в перечень важного продукта для беременных и пожилых. Кроме того, скумбрия содержит редкий антиоксидант коэнзима Q10, улучшающий пищеварение, иммунитет и полезный для костного мозга. В общем, причин для потребления скумбрии масса. Поесть ее можно, например, в салате "По щучьему велению".

Список продуктов, требуемых для приготовления:

Консервированная скумбрия в масле (360 гр), майонез, пучок укропа, одна луковица, 80 граммов риса, 2 свежие огурца и одна морковка, 3 вареных яйца.

Процесс приготовления прост: Рыбу отделяем от масла и складываем в миску. Смазав слой майонезом, сверху кладем слой отваренного риса, который посыпаем солью и черным молотым перцем. Повторяем смазывание. Посыпаем теперь уже мелко нарезанным укропом, а потом – выкладываем слой очищенными и нарезанными брусочками огурцами. После этого режем лук, натираем морковь и все это обжариваем до золотистого оттенка. Смазав слой огурцов майонезом, устилаем слоем обжаренных морковки и лука. Снова смазываем майонезом. Далее ровно раскладываем по поверхности салата натертые отваренные вкрутую яйца. Украшаем получившееся сооружение оставшимися мелко нарезанными петрушкой и укропом.

Приятного аппетита!

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