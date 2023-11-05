Рецепт легкого и вкусного белкового салата

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Фанаты здорового образа жизни очень часто ограничивают себя, отказываются от многих блюд и садятся на жесткие диеты ради стройной фигуры. Однако даже в рамках правильного питания можно готовить довольно вкусные вещи.
Например, любителям ЗОЖ может понравиться легкий белковый салат. Рецепт блюда довольно-таки простой, а продукты можно найти абсолютно в любом магазине.
Противники майонеза могут не беспокоиться – он в данном салате не нужен. Заменить его сможет густой несладкий йогурт – всего полторы столовые ложки на одну порцию.
Основной ингредиент – консервированный зеленый горошек. Потребуется сто граммов и столько же отварной курицы. Также необходимо взять одно яйцо. Зелень можно добавить по вкусу. Продукты нарезаем, смешиваем и заправляем йогуртом.
Ранее шеф-повар раскрыл рецепт шаурмы, которая помогает похудеть.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...