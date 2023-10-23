Три необычных ингредиента преобразят вкус борща

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Борщ – блюдо, любимое всеми. Сложно найти человека, который откажется полакомиться ароматным супом. Каждая хозяйка готовит борщ по-своему. Во многих семьях он стал чуть ли не праздничным блюдом: часто суп варят перед приездом дорогих гостей. Если появилось желание немного разнообразить привычный вкус борща, можно использовать три секретных ингредиента.
Если во время обжарки свеклы добавить немного натурального вишневого сока и лимон, вкус получит новые пикантные нотки. Ароматное угощение удивит любого гурмана. Такая простая, но необычная для супа добавка заметно изменит конечный результат.
Также интересным вариантом будет добавить в супчик сельдерей. Этот полезный продукт преобразит вкус борща и обогатит его витаминами и микроэлементами. А еще в борщ можно положить кориандр. Тоже очень интересная добавка для супа. Вместе с привычными специями он разнообразит борщ новыми нотками.
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