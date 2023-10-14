Без сковороды и духовки: рецепт нежного омлета

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Для многих жителей нашей страны яйца – основа утреннего приема пищи. Существует огромное количество рецептов приготовления блюд из яиц. Некоторые любят жареные яйца, другие варят их до различной степени готовности. Одним из самых полезных вариантов блюда из яиц считается омлет.
При этом простое и вкусное блюдо можно сделать еще полезнее. Для того чтобы не обжаривать яично-молочную смесь на сковороде, не запекать ее в духовке и не использовать микроволновку, можно обратиться к принципам правильного питания и сготовить завтрак на пару.
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