Как чистить рыбу: эксперты поделились секретами

Приготовить вкусную рыбку умеют и любят многие, но чистить ее любителей мало

Некоторые хозяйки считают, что чистить чешую с рыбы вообще не нужно. По их мнению, готовка "одетой" рыбы сэкономит время на готовку и к тому же можно не убирать кухню от разлетевшейся по всем поверхностям липкой и мокрой чешуи.

Однако таких поваров все же меньше, чем тех, кто предпочитает "раздевать" рыбу перед готовкой. Итак, если вы все же решили добиться лучшего вкуса приготовленной рыбки, удалить чешую придется. Это можно сделать с помощью специальных разделочных досок или рыбочистки, но подойдет и рукоятка ложки либо тупая сторона лезвия ножа. Есть умельцы чистить рыбу теркой.

Опытные кулинарные блогеры, домохозяйки и повара дают разные советы по наиболее легкому избавлению рыбы от чешуи. Например, можно опустить тушку в ледяную воду, куда добавили уксус (одна чайная ложка на литр воды), а потом оставить её так на два часа. Если некогда или не хочется ждать, то можно обдать рыбу кипятком, поднявшиеся чешуйки проще вычистить.

Еще советуют рабочее место при разделке рыбы накрыть кипятком, а доску укрыть несколькими слоями газет, чтобы тушка не скользила, а чешуя не разлеталась и не прилипала.

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