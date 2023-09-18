Как правильно хранить закрутки без погреба: три главных секрета

Эксперт назвал правила, которые помогут сохранить консервы в целости

Полакомиться солеными огурцами, маринованными помидорами, вареньем и другими заготовками зимой любит каждый. Но приготовление закруток – задача не из простых. Еще сложнее найти подходящее место с необходимыми условиями для их складирования.

Любая хозяйка знает, что идеальное место для хранения консервов – темный и прохладный погреб. Однако есть он далеко не у всех, и в таком случае банки зачастую размещаются, как попало. Но, как известно, неправильное складирование закруток может обернуться большими неприятностями. В неподходящих условиях банки могут взорваться, а продукты – испортиться. Чтобы этого избежать, необходимо знать несколько правил, которые помогут сохранить консервы в целости.

Шеф-повар Александр Растунин раскрыл три секрета, которые стоит учитывать при выборе места для хранения закруток. По словам эксперта, необходимо соблюсти всего три условия. В месте, где будут складироваться банки, не должно быть солнечных лучей, влаги и перепадов температуры. Если эти требования будут учтены, консервы переживут зиму без взрывов и сохранят свои свойства. Тем, у кого нет погреба, шеф-повар порекомендовал хранить банки в шкафу у входа.

"Там, как правило, темно, сухо и не так жарко", – резюмировал эксперт.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что раскрыт секрет удачной консервации заготовок.