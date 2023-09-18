Этим блюдом Меган Маркл влюбила в себя принца Гарри: записывайте рецепт

Этим блюдом Меган Маркл влюбила в себя принца Гарри: записывайте рецепт
Герцогиня Сассекская призналась, что умеет завоевывать внимание людей вкусной едой

Принц Гарри и Меган Маркл вместе семь лет, и во многом благодаря умению герцогини Сассекской готовить вкусные блюда. Например, незадолго до свадьбы актриса приготовила возлюбленному жареную курицу, причем настолько впечатляюще, что тот незамедлительно принял решение о помолвке.

Вот рецепт, которому следовала Маркл.

Прежде всего выпотрошенную курицу необходимо промыть, после чего – поперчить, посолить снаружи и внутри, начинить лимоном (фрукт нужно разрезать на четвертинки). Внутрь также следует добавить зубчик чеснока, тимьян. Курица смазывается оливковым маслом. 

Меган не забывает связать ножки курицы кулинарной нитью, чтобы мясо хорошо пропеклось и более эстетично смотрелось на столе. В форму для запекания она добавляет четвертинки лимона, лук и редис. Туда же нужно добавить две столовые ложки оливкового масла, чайную ложку соли и пол-ложечки перца. 

Курица от Меган Маркл запекается в течение 75 минут в разогретой до 220 градусов духовке. 

Супруга принца Гарри повторяет этот рецепт перед званым ужином. По словам герцогини Сассекской, прожаренная курица творит чудеса, помогает расположить к себе людей. "Благодаря ему (этому блюду – Прим. ред.) я завожу много друзей", – рассказывала Меган Маркл. 

Ранее "Утро.ру" делилось простым рецептом сытного ужина. 

Источник: The Voice Mag ✓ Надежный источник
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