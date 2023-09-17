Так омлет никогда сдуется: хитрый способ с одним ингредиентом

Как приготовить блюдо так, чтобы оно не сдувалось?

Многие люди по-настоящему любят самый первый прием пищи – завтрак. А одно из блюд, которое предпочитают подавать хозяйки, является омлет. Правда, приготовить его не так уж и просто. Дело в том, что зачастую после остывания блюдо теряет свою пышность и сдувается.

Многие хозяйки задаются вопросом, как же все-таки приготовить омлет так, чтобы он никогда не сдулся. Так, нужно добавить всего 10 граммов продукта, который, вероятнее всего, есть у каждого. Это кукурузный крахмал. Можно добавить и картофельный крахмал, но вкус у блюда будет не таким насыщенным. Вот такой хитрый способ с одним ингредиентом!

Итак, рецепт такого пышного и вкусного омлета очень прост. Для этого нужно взять четыре куриных яйца, далее соединить их с половиной стакана молока. После этого, продукты следует немного взбить вилочкой. В готовую массу добавьте щепотку соли и 10 граммов секретного ингредиента, а затем перемещайте. Тесто для омлета готово. Вылейте его на сковороду и готовьте на слабом огне под крышкой.

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