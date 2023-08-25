Рецепт торта из молока: это волшебное лакомство не сравнится ни с чем

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Для приготовления нежного и в меру сладкого торта "Рафаэлло" не потребуется много усилий. Все очень быстро, просто и доступно.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
Измельчаем печенье и добавляем туда стружку с растопленным сливочным маслом. Перемешиваем и вливаем молоко – продолжаем мешать. Затем перекладываем все в форму.
Займемся кремом: смешиваем молоко, сахар, муку и яйца, помешивая на среднем огне. Масса должна превратиться в пудинг. Убираем огонь до минимума и варим еще пару минут.
Добавляем масло, сгущенку, ванильный сахар и взбиваем миксером. Соединяем всю основу и добавляем кокосовую стружку, выкладывая все в форму слоями.
В качестве конфитюра подойдет кокосовая стружка с орехами. Заливайте красоту кремом и ставьте на несколько часов в холодильник. Это просто волшебно!
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