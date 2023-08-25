Рецепт торта из молока: это волшебное лакомство не сравнится ни с чем

Потребуется только немного терпения

Для приготовления нежного и в меру сладкого торта "Рафаэлло" не потребуется много усилий. Все очень быстро, просто и доступно.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

200 граммов песочного печенья;

250 гр – кокосовая стружка;

210 гр – сливочное масло;

0,5 литра молока;

100 гр сахара и 50 гр – ванильного.





Измельчаем печенье и добавляем туда стружку с растопленным сливочным маслом. Перемешиваем и вливаем молоко – продолжаем мешать. Затем перекладываем все в форму.

Займемся кремом: смешиваем молоко, сахар, муку и яйца, помешивая на среднем огне. Масса должна превратиться в пудинг. Убираем огонь до минимума и варим еще пару минут.

Добавляем масло, сгущенку, ванильный сахар и взбиваем миксером. Соединяем всю основу и добавляем кокосовую стружку, выкладывая все в форму слоями.

В качестве конфитюра подойдет кокосовая стружка с орехами. Заливайте красоту кремом и ставьте на несколько часов в холодильник. Это просто волшебно!