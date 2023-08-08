Еда для стройности: Любовь Успенская раскрыла рецепт любимого блюда

Еда для стройности: Любовь Успенская раскрыла рецепт любимого блюда
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Угощение готовится всего за 10 минут

Королеве шансона в следующем году стукнет 70 лет, но кто в это поверит? Даже в таком возрасте звезде удается выглядеть безупречно. Певица никогда не скрывала, что ухаживает за собой. А особое внимание Любовь Успенская уделяет своему телу. 

В свои 69 лет артистка не перестает удивлять поклонников стройностью. И для этого она проделывает колоссальную работу. На регулярные тренировки у нее времени нет, поэтому важную роль в этом процессе играет питание. На диетах звезда не сидит и предпочитает есть порционно, отказываясь от жирных продуктов. 

В разговоре с журналистами Любовь Успенская поделилась рецептом одного из своих любимых блюд – рыбы "на подушке". А самое приятное, что готовится оно очень быстро! Буквально 10 минут. Для него вам понадобится рыба (певица предпочитает сибас или дорадо) и помидоры. 

Томаты необходимо измельчить блендером, затем посолить, поперчить и выложит на сковороду. Туда же отправить рыбу, накрыть крышкой и оставить тушиться на 10 минут. По словам Любови Успенской, получается блюдо очень вкусным. 

Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт нежнейшего мяса на мангале.

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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