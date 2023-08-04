Растает во рту: рецепт нежнейшего омлета без молока

Растает во рту: рецепт нежнейшего омлета без молока
Creativ Studio Heinemann/www.globallookpress.com
Потребуются только соль, перец и немного любви

У каждого домохозяина или домохозяйки найдется свой рецепт омлета – а особенно сытным будет тот, который окажется пышным и нежнейшим. И такой можно приготовить без молока. 

Хотя всем прекрасно известно, что омлет готовят из яиц и молока. Однако можно обойтись без последнего. 

Все яйца нужно разбить, отделив белки от желтков. Первые тщательно взбейте с солью до образования пены – подойдет миксер, если вы решили форсировать события и спешите порадовать половинку. Аккуратно добавьте желтки и все перемешайте.

Затем прогрейте сковороду на плите, растопив в ней кусочек сливочного масла.

Вылейте смесь на сковороду и прожарьте на среднем огне. По вкусу можете добавить сыр – а затем укройте "одеялом" в виде второй части омлета. Сверху добавьте ветчины или помидоров – вуаля, шедевр можно подавать. Приятного аппетита!

А ранее "Утро" делилось отменным рецептом от известного телеведущего.

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