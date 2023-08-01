Рецепт варенья от известного телеведущего: одна хитрость изменит вкус

Если приготовить варенье по этому рецепту, оно будет содержать меньше калорий

Варенье – любимая сладость не только многих детей, но и взрослых. Однако из-за большого содержания калорий позволить ее себе могут далеко не все. К счастью, можно не отказывать себе в удовольствии съесть несколько ложек лакомства, если оно приготовлено по правильному рецепту.

Известный российский телеведущий Сергей Бабаев старается радовать своих близких только полезными угощениями. Поэтому у звезды программы "Доброе утро" есть фирменный рецепт диетического варенья. Сладость получается очень вкусной и не вредит фигуре так, как это делает обыкновенное.

Сергей Бабаев рассказал, что добавляет 800 граммов сахара на килограмм фруктов или ягод. Благодаря таким пропорциям угощение получается менее калорийным и вредным. Также у ведущего есть собственный секрет, как сделать так, чтобы варенье не было кашеобразным. Для этого необходимо выполнить несколько простых шагов.

Чтобы ягоды во время приготовления сохранили свою целостность, следует засыпать их сахаром и нагреть, не доводя до кипения. После этого нужно оставить ягоды на несколько часов, а затем повторить процедуру нагрева. Таким образом они подсохнут, но останутся целыми и сочными внутри. По словам Бабаева, эта инструкция подходит для приготовления варенья из клубники, вишни, абрикосов и яблок.

Если вам хочется не просто побаловать себя вареньем, а приготовить полноценный десерт, обратите внимание на рецепт сладкого рулета. Это угощение готовится на скорую руку и точно понравится не только домочадцам, но и гостям за праздничным столом.