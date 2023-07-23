Сулугуни в лаваше: рецепт закуски на мангале

Блюдо получается невероятно вкусное

В самом разгаре сезон пикников, вылазок на природу и теплых встреч у костра. Впереди еще половина лета и теплая осень, а это значит, что стоит придумать нечто новенькое, чем можно порадовать любимых и друзей.

Самым главным блюдом посиделок на природе, безусловно, как правило, является, шашлык. Однако помимо этого следует уделить внимание и другим закускам, которые станут прекрасным дополнением к вашему столу на любом пикнике.

Сыр сулугуни в лаваше – одно из несложных блюд, которые готовить одно удовольствие, а есть еще приятнее. Такое блюдо можно приготовить как раз после того, как вы сняли с углей основное блюдо – мясо. Жар на мангале будет уже не такой сильный, и лаваш дойдет до нужной кондиции, не подгорев.

Ингридиенты

3 порции сулугуни в лаваше готовятся за 20 минут. Для приготовления берем три тонких армянских или других лаваша, 300 граммов сыра сулугуни, 60 граммов сливочного масла, пучок любой зелени по вкусу, а также ваши любимые специи.

Как приготовить сыр сулугуни в лаваше на гриле

Сулугуни натереть на крупной терке. Зелень промыть и мелко нарезать. Выложить в миску сыр и зелень. Заправить специями по вкусу и перемешать. Лаваш разрезать на две части, смазать размягченным сливочным маслом и выложить начинку. Затем свернуть лаваш конвертиком. Сулугуни в лаваше запекать на мангале или гриле с двух сторон, до золотистости. Подавать в горячем виде.