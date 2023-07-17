Идеальный рецепт соленых огурцов от Елены Прокловой

Заготовки никогда не взрываются

Российская актриса Елена Проклова не только успешная звезда, но и замечательная хозяйка. Не все знают, что Елена Проклова заядлая дачница и знает множество вкусных рецептов.

Недавно Проклова поделилась секретным рецептом маринованных огурцов. Такие заготовки всегда получаются вкусными и нравятся всем домашним, а банки гарантированно остаются в сохранности до нового сезона.

Для приготовления маринованных огурцов по рецепту Елены Прокловой для начала нужно обрезать у огурцов кончики и уложить плоды плотно в чистые, предварительно простерилизованные стеклянные банки. Затем добавить специи: дубовые листья, а также листья малины, смородины и хрена, лавровый лист, чеснок и перец. Банки залить холодной водой.

Затем на литр засолки добавить столовую ложку соли. Вместо крышки на банку сверху положить лист хрена и оставить на пять дней.

После этого снять верхний лист хрена и положить новый. Рассол слить и прокипятить, затем снова залить им огурцы и дать остыть. Потом снова слить рассол и снова прокипятить. Теперь можно закатывать банки.

Готовые банки перевернуть и поставить крышкой вниз. Накрыть одеялом и оставить до утра. При таком методе заготовки маринованных огурцов банки у Елены Прокловой никогда не взрываются и хорошо хранятся всю очень и зиму.