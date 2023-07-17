Что приготовить на завтрак: рецепт вкуснейшей яичницы с моцареллой

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Если надоел привычный завтрак и хочется разнообразить рацион, то есть идеальный рецепт утреннего блюда – как правило, ингредиенты к нему найти не сложно, а готовить все просто и быстро. "Утро.ру" представляет пошаговую инструкцию, как приготовить яичницу с моцареллой на двоих.
1. Мелко нарезать лук и помидоры. После поместить на сковородку, пригодную для запекания, предварительно смазав ее маслом.
2. Сверху равномерно выложить томатную пасту. Немного посолить, поперчить.
3. Разбить в разных углах яйца.
4. Добавить моцареллу, посолить, поперчить и украсить базиликом.
5. Поставить в духовку на 180 градусов примерно на 15 минут до тех пор, пока все не приготовится.
Приятного аппетита!
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