Тает во рту: рецепт летнего маринада для шашлыка

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Превосходный маринад для шашлыка можно приготовить не только из классики (которая, бесспорно, является вечной). Однако иногда можно опробовать нечто новое – например, маринад из аджики, лука, чеснока и томатов. А для того, чтобы мясо стало нежнейшим и мягким и быстрее пропиталось маринадом, добавить минеральную воду.
Свиная шея – 2 кг;
4 головки лука;
Соль и перец – по вкусу;
4 шт. – помидоры;
5 зубчиков – чеснок;
3 чайные ложки – аджика;
150 мл минеральной воды.
Способ приготовления
Мясо необходимо нарезать на небольшие кубики, лук нарезать полукольцами. Далее – как следует выжать из него влагу в нарезанные куски. Далее добавим соль и перец по вкусу. Томаты можно нарезать в произвольном порядке – вам придется пробить их блендером и положить в аджику с чесноком, а в самом конце добавить минеральную воду.
Все нужно перемешать и добавить в мясо, которое должно промариноваться минимум пару часов.
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