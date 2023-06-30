Как приготовить максимально полезный шашлык

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В летний период многие жители нашей страны практически каждые выходные стараются проводить на природе. Такие выезды всегда сопровождаются приготовлением ароматного мяса на мангале. Однако тяжелая жареная пища может нанести серьезный урон здоровью. Как насладиться любимым блюдом и не навредить организму – в материале "Утро.ру".
В первую очередь, нужно правильно выбрать мясо. Самым безопасным вариантом заслуженно считается курица. Именно это мясо содержит минимальное количество жиров, некоторые части курицы и вовсе считаются диетическим продуктом. Например, можно замариновать грудку.
Также важно готовить мясо без лишних соусов и добавок. Идеальным маринадом станет лук, в который можно добавить соль, перец и любимые специи.
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