Как приготовить максимально полезный шашлык

Чувство тяжести в животе после пикника можно избежать

В летний период многие жители нашей страны практически каждые выходные стараются проводить на природе. Такие выезды всегда сопровождаются приготовлением ароматного мяса на мангале. Однако тяжелая жареная пища может нанести серьезный урон здоровью. Как насладиться любимым блюдом и не навредить организму – в материале "Утро.ру".



В первую очередь, нужно правильно выбрать мясо. Самым безопасным вариантом заслуженно считается курица. Именно это мясо содержит минимальное количество жиров, некоторые части курицы и вовсе считаются диетическим продуктом. Например, можно замариновать грудку.



Также важно готовить мясо без лишних соусов и добавок. Идеальным маринадом станет лук, в который можно добавить соль, перец и любимые специи.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

3 кг куриного мяса, три луковицы репчатого лука, соль, перец, специи – по вкусу.Для начала нужно нарезать мясо на порционные кусочки. Если используете решетку, можно зажарить целую грудку. Лук нарезаем на кольца. Все ингредиенты, включая специи, нужно хорошенько перемешать, закрыть емкость пищевой пленкой и отправить в холодильник на несколько часов.