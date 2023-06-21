Мятный маринад: необычный рецепт изысканного шашлыка

Пикантный вкус порадует домашних

Летний сезон в самом разгаре, а это значит, что жители нашей страны стараются по максимуму проводить время на природе. Согласно устоявшейся традиции, выезд на озеро или дачу не обходится без приготовления ароматного мяса на мангале. Существует огромное количество различных рецептов соуса для маринования сытного угощения. Лето – отличное время для экспериментов в этой сфере. Рецепт мятного маринада точно удивит гостей вечеринки.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

3 кг свежего мяса (можно брать свинину или курицу), полторы столовые ложки любимой приправы для мяса, немного соли, три пучка мяты, полкило лука.Для начала мясо нужно нарезать на порционные кусочки. После этого будущее ароматное угощение следует хорошенько обвалять в специях и посолить.Теперь собираем конструкцию для маринада. В отдельную емкость выкладываем слой мяты, сверху кладем мясные кусочки, затем снова мята и так до конца. Последний слой должен быть мятным. Отправляем мариноваться на 3-4 часа.После этого достаем мясо, хорошенько перемешиваем с порезанным кольцами луком и оставляем еще на полчаса.Пикантный привкус мяты точно удивит родных и друзей.